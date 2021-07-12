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Общество

В Кыргызстане выросло число фермеров, которым платят надбавки за качество молока

60,3 процента фермеров-сдатчиков молока получают надбавки за качество сданной продукции. Об этом сообщили в Минсельхозе.

По данным ведомства, с 2018 года в Иссык-Кульской области созданы 8 новых пунктов сбора молока. Они оснащены танкерами-охладителями молока и оборудованием для тестирования качества.

Продолжается работа по усилению контроля качества молока.

Пилотные молокоперерабатывающие предприятия, участвующие в проекте (ЗАО «Ак-Жалга», ЗАО «Сут-Булак», ОсОО «Ак-Булак», СКХ «Ала-Тоо Сут), увеличили частоту анализа.

«В лаборатории предприятий проверяется сырье каждого фермера-сдатчика с частотой как минимум раз в месяц. Ранее в лабораториях проверялось преимущественно сборное молоко», — рассказал директор отдела Центра конкурентоспособного агробизнеса при Минсельхозе Торокул Беков.

По его словам, проведено 64 тысячи 694 индивидуальных проб анализа молока. Все полученные данные по параметрам качества молока сотрудники лабораторий заводов вводят посредством планшета в цифровую систему Collect Mobile.

С начала внедрения платформы контроля качества молока количество фермеров-сдатчиков сырья, получающих надбавки за качество, увеличилось с 8 процентов до 60,3 процента.

Пилотные предприятия оплатили премиальные 3 тысячам 23 фермерам-сдатчикам на общую сумму 437 тысяч 452 сома (за 456 тысяч 339 литров качественного молока, где массовая доля жира составляет от 3,7 до 4 процентов).

Работа проводится в рамках проекта Всемирного банка «Комплексное повышение производительности молочного сектора».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200802/
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