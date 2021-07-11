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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В Бишкекскую ТИК продолжают поступать сообщения о нарушениях

По обновленной информации в ЕРПП зарегистрировано семь уголовных дел по нарушениям избирательного законодательства. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Бишкекской ТИК Айбек Стамов.

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По его словам, за четыре часа добавилось одно дело. В реестре проступков расследуется три дела. Ранее сообщалось о двух. И списаны 11 номенклатурных дел.

С начала голосования в Бишкекскую ТИК также поступили сигналы о нарушениях. Так, сообщалось, что представитель партии «Ынтымак» разместил на своей официальной странице в соцсети видео, как он проходит процедуру голосования на участке 1043 в Ленинском районе. После предупреждения БТИК информация была удалена.

В Первомайском районе поступило сообщение, что на участок 1230 не пускали наблюдателя. Но информация не подтвердилась. Оказалось, что на участке было слишком много наблюдателей.

«Их всех не получалось разместить с соблюдением социальной дистанции и санитарных норм. Поэтому наблюдатели сами между собой договорились вести работу по очереди», — рассказал Айбек Стамов.

В Свердловском районе были сообщения, что к участку 1301 подвозят избирателей. На место выезжали сотрудники МВД, факт не подтвердился. В том же районе пожаловались, что на участке 1345 размещен агитационный баннер партии «Реформа». На место выехали кураторы по Свердловскому району. Оказалось, что он был вывешен на заборе детского сада недалеко от избирательного участка. По рекомендации БТИК представитель партии убрал баннер.

«По информации о подкупе избирателей квартальной МТУ № 2 сейчас ведутся следственные мероприятия сотрудниками ГКНБ», — заключил Айбек Стамов.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 26 политических партий, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200653/
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