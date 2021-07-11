Инцидент на границе. Взятому в заложники пограничнику медпомощь не нужна

Прапорщик Пограничной службы ГКНБ Зайнидин Умаров, который ранее был задержан в ходе нападения военнослужащих Таджикистана, после осмотра медиками Лейлекской районной больницы направлен домой. Об этом 24.kg cообщил координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борукеев.

По его словам, Зайнидин Умаров обратился в больницу 10 июля в 2.00.

«Состояние у него хорошее, на теле не было следов насилия, только незначительная рана на руке от наручников. Поэтому не было необходимости в госпитализации», — сказал Арзыбек Борукеев.

8 июля примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.