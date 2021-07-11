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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Казахстане побит рекорд по количеству заражений за сутки

В Казахстане побит рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, за прошедшие сутки (по сведениям на 10 июля) зарегистрировано 3 тысячи 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Это самое большое количество заражений за сутки за все время пандемии в республике. Предыдущий рекорд был установлен 9 июля, когда было зарегистрировано 3 тысячи 130 случаев», — отмечает издание.

Всего в стране подтверждено 454 тысячи 825 случаев коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200603/
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