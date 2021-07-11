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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 233 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 233 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 11 июля (8.00):

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 11;
  • Клинический родильный дом № 2 — 14;
  • Городская клиническая больница № 6 — 2;
  • Чуйская областная объединенная больница — 7;
  • Госпиталь ветеранов войны (Национальный госпиталь) — 10;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 8;
  • Мобильный госпиталь (Национальный госпиталь) — 7;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 9;
  • Республиканский центр наркологии — 6;
  • Военный госпиталь — 2;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 53;
  • Суворовское училище — 44;
  • Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 10;
  • НЦФ КГМА — 50.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 139 тысяч 648 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200596/
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