Для зараженных COVID-19 свободны 233 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 233 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 11 июля (8.00):

Республиканская клиническая инфекционная больница — 11;

Клинический родильный дом № 2 — 14;

Городская клиническая больница № 6 — 2;

Чуйская областная объединенная больница — 7;

Госпиталь ветеранов войны (Национальный госпиталь) — 10;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8;

Мобильный госпиталь (Национальный госпиталь) — 7;

Национальный центр охраны материнства и детства — 9;

Республиканский центр наркологии — 6;

Военный госпиталь — 2;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 53;

Суворовское училище — 44;

Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 10;

НЦФ КГМА — 50.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 139 тысяч 648 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.