Для зараженных COVID-19 свободны 233 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 233 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 11 июля (8.00):
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 11;
- Клинический родильный дом № 2 — 14;
- Городская клиническая больница № 6 — 2;
- Чуйская областная объединенная больница — 7;
- Госпиталь ветеранов войны (Национальный госпиталь) — 10;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 8;
- Мобильный госпиталь (Национальный госпиталь) — 7;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 9;
- Республиканский центр наркологии — 6;
- Военный госпиталь — 2;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 53;
- Суворовское училище — 44;
- Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 10;
- НЦФ КГМА — 50.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 139 тысяч 648 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.