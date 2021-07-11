В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 72 медработника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 46 случаев, Оше — 6, Джалал-Абадской области — 8, Баткенской — 4, Чуйской и Таласской — по три, Иссык-Кульской и Нарынской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны семь медработников, из домашней изоляции — 20.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 878, из которых выздоровели 5 тысяч 136 человек.