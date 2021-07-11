В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 18 тысяч 377 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 13 тысяч 741 пациент, в больницах — 4 тысячи 636. В том числе 204 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 322 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысяч 50 человек (или 65,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 60 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 758 пациентов, из них в Бишкеке — 420, Оше — 84, Чуйской области — 95, Ошской — 26, Таласской — 9, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 79, Баткенской — 22.

С начала марта 2020 года выздоровели 118 тысяч 8 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.