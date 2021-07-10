COVID-19. Врачи прогнозируют: через две недели ситуация начнет улучшаться

Глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал 24.kg, что мест в больницах Бишкека для больных коронавирусом и пневмонией хватает.

По его словам, ежедневно на работе находятся 39-40 бригад и нагрузка в пределах нормы. Он отметил, что с госпитализацией проблем не возникает. Но среди заболевших коронавирусом и пневмонией есть дети. Они направлены в больницу.

Искендер Шаяхметов добавил, что Республиканский центр по борьбе со СПИДом передал медикам скорой помощи экспресс-тесты для определения COVID-19. Результат появляется в течение 5-6 минут. «Это мощное подспорье», — сказал глава ЦЭМ.

Он отметил, что проблем с госпитализацией больных нет. Кроме того, разворачивают дополнительные койко-места на базе КГМА и в Республиканской инфекционной больнице. Искендер Шаяхметов подчеркнул, что есть основания полагать, что через 14-20 дней эпидемиологическая ситуация выровняется.