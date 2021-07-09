18:58
USD 84.80
EUR 100.27
RUB 1.13
Общество

Опубликованы снимки палаточного городка на границе Таджикистана и Афганистана

В палаточном городке на юге Таджикистана разместили до 1 тысячи афганских беженцев. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на посла Афганистана в Таджикистане Мухаммада Зохира Агбара.

Отмечается, что официальные власти до сих пор не сообщали о существовании палаточного городка на приграничной территории двух стран.

На фотографиях, опубликованных послом, видно большое количество палаток. Глава афганского диппредставительства пишет, что число беженцев там достигает 1 тысячи человек.

Мухаммад Зохир Агбар не говорит, где находится палаточный городок, однако отмечает, что побеседовал с беженцами. Судя по фотографиям, это в основном мужчины разных возрастов. Он также поблагодарил таджикскую сторону за то, что в трудное время помогли афганскому народу.

«Народ Афганистана никогда не забудет гостеприимство и помощь таджикского народа», — сказал посол.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии. Около 9 тысяч афганских граждан, оказывавших помощь американцам, США намерены временно разместить на территории Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Соответствующий запрос американская администрация направила правительствам вышеуказанных стран.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200528/
просмотров: 1182
Версия для печати
Материалы по теме
«Талибан» заявляет, что не нарушит границы государств Центральной Азии
Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном
Главы МИД Центральной Азии и ООН обсудили ситуацию в Афганистане
Таджикистан запросил помощи ОДКБ из-за ситуации на границе с Афганистаном
Ситуация в Афганистане. Кыргызстан будет взаимодействовать в рамках ОДКБ
Россия отказала в экстрадиции кыргызстанца Эсена Мажитова в Таджикистан
Талибы заявили, что контролируют почти половину районов Афганистана
Ситуация в Афганистане. Как активность талибов может сказаться на Кыргызстане
Боевики движения «Талибан» взяли под контроль 13 районов Афганистана
США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии
Популярные новости
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
С&nbsp;10&nbsp;июля правила въезда кыргызстанцев в&nbsp;Россию изменятся С 10 июля правила въезда кыргызстанцев в Россию изменятся
Госрегистрацию автомобиля в&nbsp;Кыргызстане теперь можно временно прекратить Госрегистрацию автомобиля в Кыргызстане теперь можно временно прекратить
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;Дома правительства митингует 74-летний пенсионер В Бишкеке у Дома правительства митингует 74-летний пенсионер
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
9 июля, пятница
18:46
Россельхознадзор обеспокоен незаконным вывозом животных в Кыргызстан Россельхознадзор обеспокоен незаконным вывозом животных...
18:33
ГКНБ сообщил подробности расследования коррупции на месторождении Кумтор
18:23
МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
18:07
Опубликованы снимки палаточного городка на границе Таджикистана и Афганистана
18:01
В селе Военно-Антоновка сгорел швейный цех