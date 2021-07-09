Опубликованы снимки палаточного городка на границе Таджикистана и Афганистана

В палаточном городке на юге Таджикистана разместили до 1 тысячи афганских беженцев. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на посла Афганистана в Таджикистане Мухаммада Зохира Агбара.

Отмечается, что официальные власти до сих пор не сообщали о существовании палаточного городка на приграничной территории двух стран.

На фотографиях, опубликованных послом, видно большое количество палаток. Глава афганского диппредставительства пишет, что число беженцев там достигает 1 тысячи человек.

Мухаммад Зохир Агбар не говорит, где находится палаточный городок, однако отмечает, что побеседовал с беженцами. Судя по фотографиям, это в основном мужчины разных возрастов. Он также поблагодарил таджикскую сторону за то, что в трудное время помогли афганскому народу.

«Народ Афганистана никогда не забудет гостеприимство и помощь таджикского народа», — сказал посол.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии. Около 9 тысяч афганских граждан, оказывавших помощь американцам, США намерены временно разместить на территории Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Соответствующий запрос американская администрация направила правительствам вышеуказанных стран.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.