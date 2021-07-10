Третья волна COVID-19. В Токмаке возобновили санобработку маршрутных такси

В Токмаке начали проводить ежедневную санитарную обработку общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, это делают из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Обработку дезинфицирующим раствором проводят один раз в день с 5.00 до 8.00. Пол маршруток моют с хлором. Ручки дверей и поручни в транспорте обрабатывают сами водители несколько раз в течение дня.

Отмечается, что в Токмаке коронавирусом болеет несколько водителей. Они находятся в зоне риска. «Обращаемся к пассажирам с убедительной просьбой соблюдать меры предосторожности — при входе в маршрутку обязательно надевайте маски. Всем нам нужно проявлять сознательность, и тогда нам удастся быстрее избавиться от COVID-19», — сказали в муниципалитете.