COVID-19 в мире. Заразились более 185,5 миллиона, умерли более 4 миллионов

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 489 тысяч 576 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 185 миллионов 513 тысяч 994 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 790 тысяч 468), Индии (30 миллионов 709 тысяч 557), Бразилии (18 миллионов 962 тысячи 762), Франции (5 миллионов 861 тысяча 128), России (5 миллионов 638 тысяч 901), Турции (5 миллионов 465 тысяч 94), Великобритании (5 миллионов 40 тысяч 53), Аргентине (4 миллиона 613 тысяч 19), Колумбии (4 миллиона 450 тысяч 86), Италии (4 миллиона 267 тысяч 105), Испании (3 миллиона 915 тысяч 313) и Германии (3 миллиона 741 тысяча 470).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 9 тысяч 495. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 728 человек. В том числе в США всего скончались 606 тысяч 475 человек, Бразилии — 530 тысяч 179, Индии — 405 тысяч 28, Мексике — 234 тысячи 458, Великобритании — 128 тысяч 601, Италии — 127 тысяч 731 и России — 138 тысяч 441.

В Кыргызстане зарегистрировали 135 тысяч 58 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 502 тысячи 581, Узбекистане — 114 тысяч 529, Таджикистане — 13 тысяч 719.