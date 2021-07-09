В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 29 медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 13 случаев, Баткенской области — 4, Джалал-Абадской — 3, Чуйской — 7, Ошской — 2.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 13 медработников, из домашней изоляции — 8.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 761, из которых выздоровели 5 тысяч 76 человек.