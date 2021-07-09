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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 17 тысяч 488 человек, 1 тысяча 491 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 17 тысяч 488 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 12 тысяч 874 пациента, в больницах — 4 тысячи 614. В том числе 197 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 294 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысяч 64 человек (или 66,4 процента) — оценивают как средней тяжести, 59 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 845 пациентов, из них в Бишкеке — 422, Оше — 41, Чуйской области — 121, Ошской — 85, Таласской — 8, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 30, Джалал-Абадской — 94, Баткенской — 38.

С начала марта 2020 года выздоровели 116 тысяч 358 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200411/
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