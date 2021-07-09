Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном

Талибы подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана. Видео публикуют очевидцы.
Ранее сообщалось, что США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии. Около 9 тысяч афганских граждан, оказывавших помощь американцам, США намерены временно разместить на территории Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Соответствующий запрос американская администрация направила правительствам вышеуказанных стран.
США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.