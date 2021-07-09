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Общество

Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном

Талибы подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана. Видео публикуют очевидцы.

Жители города Хорога в Таджикистане (Горный Бадахшан) сняли, как на сопредельной стороне талибы поднимают свой флаг над опорой пограничного моста через реку Пяндж, соединяющего два государства.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии. Около 9 тысяч афганских граждан, оказывавших помощь американцам, США намерены временно разместить на территории Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Соответствующий запрос американская администрация направила правительствам вышеуказанных стран.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200400/
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