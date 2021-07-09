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Общество

«Талибан» заявляет, что не нарушит границы государств Центральной Азии

Делегация политического офиса движения «Талибан» в ходе консультаций в Москве заверила, что группировка не нарушит границ государств Центральной Азии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МИД России.

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Накануне спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов провел консультации с делегацией политического офиса движения талибов.

В ходе встречи обсудили ситуацию в Афганистане и перспективы запуска межафганских переговоров.

«Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана», — говорится в сообщении.

Представители «Талибана» подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии. Около 9 тысяч афганских граждан, оказывавших помощь американцам, США намерены временно разместить на территории Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Соответствующий запрос американская администрация направила правительствам вышеуказанных стран.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200399/
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