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Общество

Сквозной контроль за движением алкоголя и лекарств хотят внедрить в Кыргызстане

В Министерстве экономики и финансов обсудили с представителями Южной Кореи продвижение совместных проектов. Как сообщила пресс-служба ведомства, одной из тем стало администрирование акцизного налога.

Представители корейской стороны представили презентацию об опыте внедрения контроля за движением товаров алкогольной, фармацевтической и косметической продукции.

Встреча состоялась в рамках подготовки визита бизнес-делегации Республики Корея. В ее составе ожидаются руководители крупнейших корейских компаний, таких как «Корея Телеком», BioSmart (BS-Group), GS-Retail и президента Корейского национального спортивного университета. Они примут участие в кыргызско-корейском круглом столе с участием бизнеса, а также руководителей компетентных государственных органов Кыргызстана, который запланирован на 14 июля.

Целями визита являются налаживание двустороннего сотрудничества, изучение инвестиционных возможностей республики и продвижение совместных проектов, в том числе в рамках ГЧП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200358/
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