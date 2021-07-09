Сквозной контроль за движением алкоголя и лекарств хотят внедрить в Кыргызстане

В Министерстве экономики и финансов обсудили с представителями Южной Кореи продвижение совместных проектов. Как сообщила пресс-служба ведомства, одной из тем стало администрирование акцизного налога.

Представители корейской стороны представили презентацию об опыте внедрения контроля за движением товаров алкогольной, фармацевтической и косметической продукции.

Встреча состоялась в рамках подготовки визита бизнес-делегации Республики Корея. В ее составе ожидаются руководители крупнейших корейских компаний, таких как «Корея Телеком», BioSmart (BS-Group), GS-Retail и президента Корейского национального спортивного университета. Они примут участие в кыргызско-корейском круглом столе с участием бизнеса, а также руководителей компетентных государственных органов Кыргызстана, который запланирован на 14 июля.

Целями визита являются налаживание двустороннего сотрудничества, изучение инвестиционных возможностей республики и продвижение совместных проектов, в том числе в рамках ГЧП.