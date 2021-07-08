Бишкек готовится к отопительному сезону

Специалисты КП «Бишкектеплоэнерго» готовят объекты теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, в котельных «Горархив», «СШ № 50» и «СШ № 83» делают косметический ремонт, приводят в порядок котлы, насосы и электродвигатели.



Проводится также замена расширительного мембранного бака, вентилей, обратных клапанов, задвижек и теплотрассы.

В мэрии напомнили, что предприятием обслуживается западная часть города: микрорайоны «Джал», «Газгородок», «Военный городок», жилгородок «Совмин». Всех остальных теплом обеспечивает ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерняя компания национального энергохолдинга.