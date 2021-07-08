COVID-19 в мире. Заразились более 185 миллионов, умерли более 4 миллионов

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 470 тысяч 386 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 185 миллионов 24 тысячи 418 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 770 тысяч 334), Индии (30 миллионов 663 тысячи 665), Бразилии (18 миллионов 909 тысяч 37), Франции (5 миллионов 856 тысяч 682), России (5 миллионов 614 тысяч 540), Турции (5 миллионов 459 тысяч 923), Великобритании (5 миллионов 7 тысяч 964), Аргентине (4 миллиона 593 тысячи 763), Колумбии (4 миллиона 426 тысяч 811), Италии (4 миллиона 265 тысяч 814), Испании (3 миллиона 897 тысяч 996) и Германии (3 миллиона 740 тысяч 567).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 767. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 844 человека. В том числе в США всего скончались 606 тысяч 217 человек, Бразилии — 528 тысяч 540, Индии — 404 тысячи 211, Мексике — 234 тысячи 192, Великобритании — 128 тысяч 565, Италии — 127 тысяч 718 и России — 137 тысяч 718.

В Кыргызстане зарегистрировали 135 тысяч 739 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 499 тысяч 755, Узбекистане — 114 тысяч 39, Таджикистане — 13 тысяч 690.