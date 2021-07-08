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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 124 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 124 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 8 июля:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 3;
  • Клинический родильный дом № 2 — 16;
  • Городская клиническая больница № 1 — 4;
  • Чуйская областная объединенная больница — 2;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 9;
  • Республиканский центр наркологии — 3;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 55;
  • Национальный госпиталь (отделение терапии) — 2;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 5;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 15.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 135 тысяч 739 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200261/
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