Для зараженных COVID-19 свободны 124 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 124 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 8 июля:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 3;
- Клинический родильный дом № 2 — 16;
- Городская клиническая больница № 1 — 4;
- Чуйская областная объединенная больница — 2;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 9;
- Республиканский центр наркологии — 3;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 55;
- Национальный госпиталь (отделение терапии) — 2;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 5;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 15.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 135 тысяч 739 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.