В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 50 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 20 случаев, Баткенской области — 9, Джалал-Абадской — 8, Чуйской — 4, Ошской — 6, Иссык-Кульской — 3.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны семь медработников, из домашней изоляции — 16.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 732, из которых выздоровели 5 тысяч 55 человек.