Коронавирусом болеет 17 тысяч 31 человек, 1 тысяча 479— в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 17 тысяч 31 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 12 тысяч 506 пациентов, в больницах — 4 тысячи 525 человек. В том числе 186 (4,1 процента) человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 293 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 970 человек (или 65,6 процента) — оценивают как средней тяжести, 76 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 757 пациентов, из них в Бишкеке — 401, Оше — 79, Чуйской области — 101 , Ошской — 44, Таласской — 8, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 74, Баткенской — 25.

С начала марта 2020 года выздоровели 115 тысяч 513 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.