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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали шесть летальных случаев, Чуйской области — три, Иссык-Кульской — один.

С марта 2020 года в республике скончались 2 тысячи 73 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200250/
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