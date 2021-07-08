В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 238 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 693 случая, Оше —67, Чуйской области —151, Ошской — 82, Таласской — 15, Нарынской — 17, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской —86, Баткенской — 89.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 135 тысяч 739 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,6 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.