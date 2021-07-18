В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 43 медработника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 16 случаев, Оше — 1, Баткенской области — 10, Джалал-Абадской — 4, Иссык-Кульской — 2, Нарынской — 2, Чуйской — 6 и Таласской — 2.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 12 медработников, из домашней изоляции — 21.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 166, из которых выздоровели 5 тысяч 373 человека.