В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 20 тысяч 478 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 15 тысяч 753 пациента, в больницах — 4 тысячи 725 человек. В том числе 200 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 437 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысяч 20 человек (или 63,9 процента) — оценивают как средней тяжести, 68 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 103 пациента, из них в Бишкеке — 653, Оше — 34, Чуйской области — 142, Ошской — 53, Таласской — 10, Нарынской — 20, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 100, Баткенской — 77.

С начала марта 2020 года выздоровел 125 тысяч 161 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.