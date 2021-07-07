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Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан попал на международную карту достижений по продвижению прав женщин

Кыргызстан впервые в истории своей независимости попал на международную карту достижений по продвижению прав женщин благодаря результатам последних выборов в местные кенеши, по которым численность женщин-депутатов местных кенешей выросла с 11 (2017 год) до 38 процентов (2021 год). Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Ализа Солтонбекова во время восьмой сессии Министерской конференции ОИС по положению женщин «Сохранение достижений гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин в свете пандемии COVID-19 и в последующий период» в Каире.

По ее словам, пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на положение женщин и мужчин, значительно увеличив нагрузку на женщин.

«Изоляция, экономический кризис, жесткие ограничения на поездки, перегруженность систем здравоохранения, социальной защиты, организация дистанционного обучения для всех детей и студентов практически на всех ступенях образования усилили нагрузку на все слои населения», — отметила Ализа Солтонбекова.

Она добавила, что пандемия оказала негативное влияние на социально-экономическую жизнь стран региона и подчеркнула гендерные разрывы, с которыми все еще сталкиваются женщины. Режим изоляции и закрытие школ привели к тому, что на женщин легло дополнительное бремя домашних забот.

Объем домашних обязанностей женщин в Кыргызстане увеличился на 80 процентов.

Уточняется, что данные после первого карантина весной 2020 года показывают, что женщины столкнулись с более сильным сокращением оплачиваемых часов работы и более высоким уровнем безработицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200105/
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