В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 198 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 717 случаев, Оше — 60, Чуйской области — 142, Ошской — 75, Таласской — 4, Нарынской — 20, Иссык-Кульской — 39, Джалал-Абадской — 53, Баткенской — 88.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 134 тысячи 501 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,6 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.