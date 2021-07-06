Похищение Орхана Инанды. Адвокат обратилась в Генпрокуратуру

Адвокат Таалайгуль Токтакунова просит Генпрокуратуру возбудить дело в связи с вывозом кыргызстанца Орхана Инанды в Турцию. Об этом 24.kg сообщила она сама.

В заявлении она требует начать соответствующее досудебное производство для привлечения виновных лиц к ответственности.

Адвокат также просит инициировать соответствующие требования для возврата гражданина Кыргызстана Орхана Инанды согласно международным существующим нормам.

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

Накануне вечером президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире государственного телеканала TRT Haber, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию. Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров в эксклюзивном интервью 24.kg прокомментировал похищение Орхана Инанды.