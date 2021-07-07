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Общество
Сюжет: COVID-19

Ученые ждут более 20 новых мутаций коронавируса в ближайшие четыре месяца

Американским ученым (Vir Biotechnology) и Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета впервые удалось создать прогностическую модель, которая позволяет предсказывать мутации в Spike-белке SARS-CoV-2, влияющие на способность коронавируса преодолевать иммунную защиту организма человека. Они обнародовали свои научные изыскания.

С помощью математических расчетов специалисты могут заранее предугадать важные изменения, которые произойдут с коронавирусом в будущем.

Согласно прогнозу ученых, в ближайшие четыре месяца стоит ожидать появления 22 новых мутации SARS-CoV-2. При этом специалисты из США учитывают только те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру.

Чтобы проверить надежность своей модели, ученые попытались ретроспективно «предсказать» те мутации, которые на данный момент уже массово распространились по планете. Оказалось, что даже в тех случаях, когда об изменениях в последовательностях аминокислот нет исчерпывающей информации, модель может прогнозировать их появление за пять месяцев до того момента, как их распространенность в мировом масштабе достигнет одного процента.

Дополнительно авторы исследования предсказали появление мутаций L452R, P618R, E484Q, которые привели к появлению индийского штамма «дельта». Им удалось сделать это на несколько месяцев раньше его распространения по миру.

Возможность предугадать, как будет эволюционировать коронавирус, позволит заранее разрабатывать вакцины для будущих штаммов, улучшать методы их диагностики и терапии с использованием антител, а также точнее прогнозировать развитие пандемии с учетом числа новых заражений, госпитализаций и смертельных исходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200056/
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