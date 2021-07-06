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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 184,1 миллиона, умерли более 3,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 372 тысячи 192 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 184 миллиона 114 тысяч 227 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 723 тысячи 95), Индии (30 миллионов 585 тысяч 229), Бразилии (18 миллионов 792 тысячи 911), Франции (5 миллионов 848 тысяч 973), России (5 миллионов 568 тысяч 104), Турции (5 миллионов 440 тысяч 368), Великобритании (4 миллиона 947 тысяч 274), Аргентине (4 миллиона 552 тысячи 750), Колумбии (4 миллиона 375 тысяч 861), Италии (4 миллиона 263 тысячи 797), Испании (3 миллиона 866 тысяч 475) и Германии (3 миллиона 738 тысяч 862).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 983 тысяч 927. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 592 человека. В том числе в США всего скончались 605 тысяч 567 человек, Бразилии — 525 тысяч 112, Индии — 402 тысячи 728, Мексике — 233 тысячи 689, Великобритании — 128 тысяч 495, Италии — 127 тысяч 680 и России — 136 тысяч 279.

В Кыргызстане зарегистрировали 133 тысячи 303 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 497 тысяч 8, Узбекистане — 113 тысяч 72, Таджикистане — 13 тысяч 623.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200004/
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