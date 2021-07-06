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Общество

В 2021 году в Кыргызстане пшеницы посадили больше, а картофеля меньше

В 2021 году увеличилась посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами. Об этом сообщили в Нацстаткоме.

По его данным, общая посевная площадь составила более 1,2 миллиона гектаров, что на 0,2 процента больше, чем в 2020 году.

«Рост обеспечен увеличением посевных площадей зерновых культур на 1,5 процента, из них пшеницы — на 1,2 процента, ячменя — на 2,3 процента и кукурузы на зерно — на 0,7 процента. Кроме того, увеличилась площадь посевов сахарной свеклы на 22,8 процента, овощей — на 2,7 процента и прочих культур — на 3,9 процента», — отметили в Нацстаткоме.

В то же время уменьшились посевные площади масличных культур на 12,9 процента, хлопчатника — на 11,7 процента, бахчей продовольственных — на 5,5 процента, картофеля — на 1,8 процента, а также кормовых культур — на 0,5 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200003/
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