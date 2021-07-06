Для зараженных COVID-19 свободны 136 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 136 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 5 июля:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 2;

Клинический родильный дом № 2 — 27;

Городская клиническая больница № 1 — 9;

Национальный центр онкологии и гематологии — 1;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 3;

Республиканский центр наркологии — 29;

Национальный центр фтизиатрии — 1;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 35;

Кыргызский национальный военный лицей имени Д.Асанова — 29.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 133 тысячи 303 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.