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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 136 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 136 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 5 июля:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 2;
  • Клинический родильный дом № 2 — 27;
  • Городская клиническая больница № 1 — 9;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 1;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 3;
  • Республиканский центр наркологии — 29;
  • Национальный центр фтизиатрии — 1;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 35;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Д.Асанова — 29.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 133 тысячи 303 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200002/
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