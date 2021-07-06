В Минздравсоцразвития напомнили алгоритм действий при появлении симптомов ОРВИ

В Минздравсоцразвития напомнили алгоритм действий для граждан, обнаруживших симптомы ОРВИ, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией.

В ведомстве отмечают, что при появлении одного или нескольких из этих симптомов:

повышение температуры тела;

сухой кашель, боль или першение в горле;

потеря вкуса и обоняния;

жидкий стул;

слабость, потливость;

ломота в суставах, болезненность в мышцах;

необходимо оставаться дома, изолироваться от других членов семьи (по возможности находиться в отдельной комнате, ограничить передвижение по дому), соблюдать гигиену (носить маску, чаще мыть руки, использовать отдельную посуду, регулярно проветривать помещение). Позвонить 118 или семейному врачу (ЦСМ).