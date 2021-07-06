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Общество
Сюжет: COVID-19

В Минздравсоцразвития напомнили алгоритм действий при появлении симптомов ОРВИ

В Минздравсоцразвития напомнили алгоритм действий для граждан, обнаруживших симптомы ОРВИ, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией.

В ведомстве отмечают, что при появлении одного или нескольких из этих симптомов:

  • повышение температуры тела;
  • сухой кашель, боль или першение в горле;
  • потеря вкуса и обоняния;
  • жидкий стул;
  • слабость, потливость;
  • ломота в суставах, болезненность в мышцах;

необходимо оставаться дома, изолироваться от других членов семьи (по возможности находиться в отдельной комнате, ограничить передвижение по дому), соблюдать гигиену (носить маску, чаще мыть руки, использовать отдельную посуду, регулярно проветривать помещение). Позвонить 118 или семейному врачу (ЦСМ).

пресс-центра Минздрава
Фото пресс-центра Минздрава. Что делать при появлении первых симптомов ОРВИ

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199993/
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