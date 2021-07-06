В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 30 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 12 случаев, Оше — 1, Баткенской области — 6, Джалал-Абадской — 7, Чуйской — 2, Ошской и Таласской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны семь медработников, из домашней изоляции — 17.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 644, из которых выздоровели 5 тысяч 3 человека.