В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 16 тысяч 170 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 12 тысяч 12 пациентов, в больницах — 4 тысячи 158 человек. В том числе 177 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 193 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 694 человек (или 64,7 процента) — оценивают как средней тяжести, 94 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 763 пациента, из них в Бишкеке — 410, Оше — 83, Чуйской области — 94, Ошской — 55, Таласской — 8, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 63, Баткенской — 25.

С начала марта 2020 года выздоровели 113 тысяч 975 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.