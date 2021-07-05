Энергетики выяснили причину, почему центр Бишкека опять остался без света

Из-за повреждения высоковольтной кабельной линии 35 киловольт «ТЭЦ Бишкек-Пенько-Джутовая» без напряжения остались подстанции «Пенько-Джутовая» и «Центральная-6, Т-2». В ОАО «Северэлектро» выяснили причину, по которой центр Бишкека остался без света.

Как сообщили 24.kg в компании, данные подстанции обеспечивали электроснабжением центральную часть столицы.

«Бригада ОАО «Северэлектро» оперативно выехала на место и определила причину повреждения — произошел пробой изоляции вертикальной части кабельной линии. В 16.10 все потребители были перезапитаны от других источников питания», — отметили в компании.

В настоящее время сотрудники службы кабельных линий на месте проводят работы по устранению повреждения.

Отметим, только три дня назад — 2 июля — центр столицы также остался без электричества. Энергетики поясняли, что на ТЭЦ Бишкека отключился трансформатор Т-2, обесточились линии по 35 киловольт и 6 киловольт, кабельная линия 35 киловольт «Пенько-Джутовая» — 1 и 2, кабельная линия — 35 киловольт «Энергострой» и кабельная линия 35 киловольт «Автомаш». Обесточились линии КЛ 6, отходящие от ГРУ 6 киловольт.