Женщинам и девочкам из пострадавших приграничных сел оказали помощь

Три тысячи «комплектов достоинства» раздали женщинам и девочкам из пострадавших приграничных сел Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, комплекты предоставлены Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по запросу ведомства и медицинских работников Баткенской области Фонд ООН. В них входят средства личной гигиены, новое белье и другие предметы.

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Первый замминистра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова отметила, что ведомство укрепляет работу по оказанию эффективных услуг по репродуктивному здоровью для женщин и девочек из пострадавших приграничных сел. «Улучшение здоровья женщин и девочек, предотвращение гендерного насилия через оказание психосоциальной помощи остается одним из важных приоритетов работы министерства, в том числе в тесном сотрудничестве с партнерами по развитию», — сказала она.

В ведомстве добавили, что во время чрезвычайных ситуаций пострадавшим и переселенным лицам, особенно женщинам и девочкам, в полевых условиях может понадобиться медицинская помощь в области репродуктивного здоровья. Для этого необходимо снабдить медиков всеми необходимыми средствами для оказания первой помощи.

Глава офиса ЮНФПА Азамат Баялинов добавил, что в настоящее время ведется работа по эффективной организации психосоциальной помощи жителям области, а также усилению координации среди партнеров по развитию и неправительственных организаций. «Планируется, что на следующей неделе приступит к работе группа психологов в Баткенском и Лейлекском районах», — отметил он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.