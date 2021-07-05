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Общество

Нарушения на таможне. Бюджет Кыргызстана пополнился на 121 миллион сомов

За первое полугодие 2021 года дополнительные поступления в бюджет от нарушений на таможне составили 121 миллион 174 тысячи 200 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС.

По ее данным, подразделения Таможенной службы по борьбе с контрабандой выявили 1 тысячу 301 факт правонарушений, из которых:

  • завели 1 тысячу 188 дел о нарушениях, по которым взыскали 5 миллионов 118 тысяч 500 сомов. Уплачено 25 миллионов 308 тысяч 897 сомов таможенных платежей;
  • по фактам таможенных преступлений передано 113 материалов в органы дознания, по которым возмещен нанесенный ущерб в сумме 64 миллиона 458 тысяч 328 сомов.

Выявляемость правонарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 115 процентов. В 2020-м выявили 605 фактов, в этом — 1 тысячу 301.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199938/
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