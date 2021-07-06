В Бишкеке 6 июля облачно. Температура воздуха ожидается +39 градусов. День уменьшился до 15 часов 13 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Арча», «Арча-Бешик» (улицы Набережная, Ойсул-Ата, Термечикова, Мин-Куш, Абдрахманова, Кара-Коо, Садыбакасова, Он-Арча), «Ак-Орго» (улицы Омур, Алты-Бакан, Мажурум, Саадак, Ай-Кочо Тогуз-Канат, Кун-Кочо);

9.00-17.00 — жилмассив «Керемет», «110-й квартал», отрезки улиц Месароша, Профсоюзной, Молодой Гвардии, Байтика Баатыра, Московской, Тыныстанова, 10-й микрорайон, 3;

9.30-18.00 — улица Суванбердиева, 102.

28 июня — 9 июля — район, ограниченный улицами Садырбаева, Толстого, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева и рекой Ала-Арчой. Подробнее

У кого намечается той

Анарбек Калматов

Родился 6 июля 1963 года в селе Кош-Тюбе Джалал-Абадской области. Полномочный представитель президента КР в Жогорку Кенеше.

Айбек Джунушалиев

Родился 6 июля 1976 года в селе Кегеты Чуйской области. Первый заместитель председателя кабинета министров КР.

Памятные даты

Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

Родиной Всемирного дня поцелуя считается Великобритания.

Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке

Фото из интернета. Луи Пастер

Летом 1885 года девятилетнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру — знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал, смерть наступала от паралича дыхательных путей.

6 июля 1885-го Йозефу Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

Люди, которые меняли мир

Родилась композитор Жылдыз Малдыбаева

Родилась 6 июля 1946 года во Фрунзе в семье Абдыласа Малдыбаева. Первая в Кыргызстане женщина-композитор. Лауреат премии Ленинского комсомола Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, профессор, член Союза композиторов СССР.

Автор балета «Аля-баба и сорок разбойников» (1975), двух симфониетт (1970, 1971), сюит, поэм для симфонического оркестра, сюит для струнного и камерного оркестра, камерно-инструментальных ансамблей, произведений для фортепиано и хора, песен, музыки к кинофильмам и других.

Внесла большой вклад в современную кыргызскую музыкальную культуру.

Выпустила в свет три грампластинки, шесть авторских книг. Сделала 112 фондовых записей в национальной телерадиокорпорации КР.

О творчестве Жылдыз Малдыбаевой опубликовано около 100 исследований и статей.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

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