Какую информацию предоставляет служба 118

Операторы службы 118 не назначают лечение. Об этом на своей странице в Facebook написал консультант горячей линии, врач-эпидемиолог Эльден Калчакеев.

По его словам, служба берет на себя следующие блоки: первичное консультирование, предоставление результатов ПЦР-теста (если не получили СМС-оповещение), информации о койко-местах в больницах, о пунктах вакцинации, направление мобильной бригады по адресу пациента (только при наличии симптоматики), перенаправление больных.

«Далее должен подключиться уже семейный врач, который назначит квалифицированное лечение. При критических ситуациях необходимо звонить в скорую помощь, у мобильных бригад нет специализированных машин», — отметил он.

Эльден Калчакеев добавил, что мобильные бригады самостоятельно строят свой маршрут. «И они обязательно приедут! Возможно, с задержкой, но приедут», — отметил он.

Врач призвал кыргызстанцев не посещать места массового скопления людей, помочь снизить количество передач.