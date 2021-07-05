При медучреждениях Бишкека предложили создать мультидисциплинарные команды

Создать при каждом медицинском учреждении Бишкека мультидисциплинарную команду для проведения консилиумов по тяжелым случаям, а также проводить обязательный анализ газов крови для определения эффективного лечения предложил на заседании городского штаба главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

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По ее данным, члены штаба обсудили текущую напряженную ситуацию в городе с распространением и заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В нем приняли участие руководители всех центров семейной медицины и роддомов столицы.

В мэрии отметили, что за сутки в Бишкеке выявлено 924 новых случая заболевания COVID-19 и внебольничной пневмонией, госпитализировано 111 человек.

Муниципалитет убедительно просит горожан и гостей столицы соблюдать все меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и проветривать помещения.