Для зараженных COVID-19 свободны 218 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 218 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 5 июля:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 4;
- Клинический родильный дом № 2 — 28;
- Чуйская областная объединенная больница — 3;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 10;
- Республиканский центр наркологии — 23;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 38;
- Национальный госпиталь (отделение терапии) — 3;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 99.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 132 тысячи 70 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.