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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 218 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 218 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 5 июля:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 4;
  • Клинический родильный дом № 2 — 28;
  • Чуйская областная объединенная больница — 3;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 10;
  • Республиканский центр наркологии — 23;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 38;
  • Национальный госпиталь (отделение терапии) — 3;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 99.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 132 тысячи 70 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199910/
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