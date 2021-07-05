Для зараженных COVID-19 свободны 218 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 218 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 5 июля:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 4;

Клинический родильный дом № 2 — 28;

Чуйская областная объединенная больница — 3;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 10;

Республиканский центр наркологии — 23;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 38;

Национальный госпиталь (отделение терапии) — 3;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 99.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 132 тысячи 70 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.