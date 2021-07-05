COVID-19 в мире. Заразились более 183,7 миллиона, умерли более 3,9 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 159 тысяч 744 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 182 миллиона 582 тысячи 291 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 717 тысяч 567), Индии (30 миллионов 545 тысяч 433), Бразилии (18 миллионов 769 тысяч 808), Франции (5 миллионов 848 тысяч 171), России (5 миллионов 544 тысячи 209), Турции (5 миллионов 440 тысяч 368), Великобритании (4 миллиона 920 тысяч 168), Аргентине (4 миллиона 535 тысяч 473), Колумбии (4 миллиона 350 тысяч 495), Италии (4 миллиона 263 тысячи 317), Испании (3 миллиона 833 тысячи 868) и Германии (3 миллиона 738 тысяч 470).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 954 тысяч 621. За трое суток показатель вырос на 21 тысячу 714 человек. В том числе в США всего скончались 605 тысяч 526 человек, Бразилии — 524 тысячи 417, Индии — 402 тысячи 5, Мексике — 233 тысячи 622, Великобритании — 128 тысяч 486, Италии — 127 тысяч 649 и России — 135 тысяч 637.

В Кыргызстане зарегистрировали 127 тысяч 880 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 494 тысячи 390, Узбекистане — 112 тысяч 597, Таджикистане — 13 тысяч 597.