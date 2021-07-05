Фестиваль детского творчества «Менин мекеним — Кыргызстан» в этом году — уже четырнадцатый по счету. Он имеет статус национального — на него съезжаются дети со всех регионов Кыргызстана.

«Здесь у нас нет победителей, каждый из ребят получит за время отдыха заряд бодрости и здоровья. В этом году у нас было 600 заявок. Более 80 детей должны были приехать только с Ошской области. Такое же примерно количество с Таласской», — говорит директор Национального центра детей и юношества «Сейтек» и организатор фестиваля Сабийра Челпакова.

Но формат фестиваля пришлось изменить. «К началу лета эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась, и нам пришлось проводить наш праздник в узком кругу. Сначала отказались от участия зарубежные коллективы, потом пришлось сдавать в кассу билеты детям из других областей Кыргызстана. Сегодня здесь школьники только из Бишкека и нашего центра «Сейтек» — это семь народных творческих ансамблей», — рассказала заместитель Национального центра детей и юношества «Сейтек» Ирина Балтабаева.

Каждый коллектив показал три своих лучших номера. Программу юные танцоры оттачивали даже на отдыхе. «Отдых отдыхом, но репетиции никто не отменял. Фестиваль для наших детей больше, чем обычный концерт. На Иссык-Куль мы привезли более 50 воспитанников. Дети ходят купаться, загорают на пляже. Здесь они становятся более сплоченными. Больше времени проводят в неформальной обстановке», — рассказывает заслуженный деятель культуры КР Сырга Латыпова, которая руководит народным образцовым хореографическим ансамблем «Шаттык».

Юные артисты в рамках фестиваля не только выступали на сцене, но и участвовали во множестве конкурсов, подготовленных организаторами. Один из них — рисунки на асфальте. Тема, которую предстояло раскрыть, — «Тайный мир Иссык-Куля».

Фото 24.kg. Рисунки на асфальте

«В основу нашего рисунка легла легенда о девушке Чолпон и двух баатырах. Они, чтобы завоевать руку красавицы, решили сразиться на саблях. Итог оказался плачевным — джигиты пронзили друг друга острыми клинками. Красавица долго горевала о случившемся, ее слезы затопили город, и на этом месте образовался Иссык-Куль», — рассказывает участница народного ансамбля танца Афина Курманалиева.

Особой популярностью пользовались «Веселые старты» и строительство замков на песке. Юные артисты смогли продемонстрировать не только силу духа и спортивные навыки, но и коллективную взаимовыручку.

Апогеем фестиваля стал праздник «Нептуна». Каждый творческий коллектив придумал свой танцевальный номер. Царю морей со свитой пришлось изрядно поломать голову, чтобы определить лучших.

Все участники фестиваля получили памятные награды: дипломы, грамоты, красочные книги.