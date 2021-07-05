В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 15 тысяч 715 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 11 тысяч 589 пациентов, в больницах — 4 тысячи 126 человек. В том числе 176 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 193 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 657 человек (или 64,3 процента) — оценивают как средней тяжести, 100 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 568 пациентов, из них в Бишкеке — 315, Оше — 65, Чуйской области — 54, Ошской — 33, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 58, Баткенской — 13.

С начала марта 2020 года выздоровели 113 тысяч 212 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.