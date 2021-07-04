Третья волна COVID-19. Без ПЦР и рентгена не госпитализируют?

Без ПЦР-теста и рентгена в стационары не госпитализируют. Об этом в Facebook написала главврач Центра семейной медицины № 17 Гульнара Ташибекова.

По ее словам, сегодня к ним поступил 36-летний мужчина с высокой температурой, задыхался. «Весь синюшный, сатурация 84. Быстро подключили кислород, учитывая тяжесть состояния, вызвали cкорую помощь. Сатурация падает до 47, делаем все процедуры, говорят, бригад нет, ждите, параллельно звоню в бригаду Красного Полумесяца, вызов принимают. Таким образом в течение 40 минут с переменным успехом держали сатурацию, наша скорая приехала», — написала Гульнара Ташибекова.

«Мы быстро на носилках перенесли пациента в машину. Приехал мой коллега реаниматолог, который сказал, что мест в реанимации нет. С сатурацией 48 он забрал больного и уехал. Я несколько раз звонила ему, и только сейчас он сказал, что все хорошо, пациента положили. Но по пути его пришлось везти на рентген, иначе бы не приняли в стационар. Без ПЦР и рентгена, оказывается, не госпитализируют. Что же у нас творится? Кто придумал такие условия для пациентов? Для скорой должна быть зеленая дорога везде, куда привозят пациентов. Почему при таком тяжелом состоянии наша скорая должна возить и проводить обследование, вместо того, чтобы ехать на следующий вызов?» — задалась она вопросами.

В Центре экстренной медицины подчеркнули, что таких приказов нет. «Наоборот, по последнему протоколу больных госпитализируют по клинической картине. А наличие ПЦР или рентгена — неплохое дополнение для подтверждения диагноза. Возможно, были какие-то другие причины сделать рентген. С каждым случаем нужно разбираться отдельно», — пояснили 24.kg в «103».