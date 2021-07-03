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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке развернут девять прививочных пунктов в торговых центрах

В Бишкеке развернут девять прививочных пунктов в торговых центрах. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в Октябрьском районе будет три пункта, в Первомайском, Свердловском и Ленинском районах — по два.

Вице-мэр столицы Виктория Мозгачева проинспектировала места организации прививочных пунктов Свердловского и Октябрьского районов в торговых центрах «Космопарк», «Таш-Рабат», «Детский мир», «Чынар» и школе-гимназии «Семетей».

Она отметила, что пункты прививок должны иметь все условия для посетителей.

Виктория Мозгачева ознакомилась с условиями работы кол-центра горячей линии 118, расположенного в средней общеобразовательной школе № 2. Она поручила организовать столовую для операторов.

Операторы кол-центра работают в три смены. Днем 20 операторов, ночью — 10.

Мэрия Бишкека просит горожан соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования: носить маски, держать дистанцию, чаще мыть руки и проветривать помещения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199803/
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