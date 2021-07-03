По секрету всему свету. Канал Россия 1 показал программу о Кыргызстане

На телеканале Россия 1 вышла программа «По секрету всему свету» о Кыргызстане. Видео опубликовано на YouTube.

В аннотации к программе написано: «Встретить во время путешествия давнего друга — дорогого стоит! А если этот друг родом из этих мест, то эта встреча бесценна. Хотя Ольга Кузьмина и сама может удивить местных жителей: научить крутить аркан, строить юрту, наслаждаться красотой уникального озера. Даже если вы догадались, куда отправилась на сей раз ведущая, вам все равно не угадать, кто на этот раз стал ее компаньоном!».

В съемках приняла участие актриса, уроженка Иссык-Кульской области, Жаныл Асанбекова — звезда сериала «Кухня». На них обе участницы программы, как отметила Ольга Кузьмина, и познакомились.

Ранее в департаменте туризма сообщали, что представители телеканала были приглашены для продвижения потенциала туризма страны на международной арене в рамках межправительственного соглашения.

Передачу можно посмотреть на YouTube-канале Россия 1.