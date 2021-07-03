ВОЗ и ЮНЕСКО советуют тестировать на COVID-19 в школах

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН заявили о необходимости тестировать всех школьников на COVID-19, чтобы не допустить перевода на дистанционное обучение. Об этом говорится в обновленных рекомендациях, опубликованных на сайте ВОЗ.

«Летние месяцы открывают перед властями стран хорошую возможность подготовить правильные меры, которые помогут снизить уровень заражения и избежать закрытия школ», — отметил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

«Несмотря на то что в большинстве стран предлагают дистанционное обучение, дети не могут не учиться в школе. Это особенно актуально для уязвимых и маргинализированных детей. За последний год родители, воспитатели и дети пытались адаптироваться к своей «новой» учебной среде, но мы не можем рисковать еще одним годом перебоев», — сказал региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

Директор Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Тао Чжан отметил, что необходимо выйти из вызванного пандемией кризиса в сфере образования и здравоохранения с помощью более устойчивых систем образования и здравоохранения.

В заявлении подчеркивают: закрытие школ во время пандемии оказывает пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие наших детей и молодежи.

Обновленные рекомендации сосредоточены на восьми ключевых моментах, влияющих на детей и школьное образование во время пандемии COVID-19:

использование ПЦР или экспресс-тестов на антигены в школах;

необходимость исследований, оценивающих эффективность мер по снижению риска инфекционного контроля;

важность защиты результатов образования, психического и социального благополучия;

необходимость учитывать детей, живущих в уязвимых ситуациях;

изменения в школьной среде, благоприятствующие здоровью детей и борьбе с инфекциями;

важность вовлечения детей во все процессы принятия решений;

стратегии вакцинации в школьных условиях;

сохранение открытости школ как ключевой общей цели.

Закрытие школ следует рассматривать только как крайнюю меру, если и когда «происходят крупные вспышки или передача инфекции в сообществе не может контролироваться никакими другими мерами», отмечается в заявлении.