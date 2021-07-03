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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 1 352 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 129 232

В Кыргызстане за сутки выявили 1 тысячу 352 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 803 случая, Оше — 42, Чуйской области — 189, Ошской — 67, Таласской — 29, Нарынской — 24, Иссык-Кульской — 37, Джалал-Абадской — 80, Баткенской — 81.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 129 тысяч 232 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,5 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199755/
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